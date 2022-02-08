شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: سنقوم بعملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن مليشيات الحوثي الإرهابية، أطلقت 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين في حجة، مشيراً إلى أنه سيقوم بعملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بصنعاء.

وحذر التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية من استخدام الأعيان المحمية، مؤكدا أن خيارات التحالف القانونية متاحة، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية.