شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 6 سنوات برقبته.. إنقاذ تمساح ضخم من إطار دراجة بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت إندونيسيا أخيرا هذا الأسبوع تخليص تمساح يبلغ طوله 4 أمتار من إطار دراجة نارية بعدما طوق رقبته لمدة ست سنوات، حسبما أفادت تقارير إعلامية إندونيسية اليوم الثلاثاء.

وتمكن من إنقاذ التمساح رجل 35/ عاما/ من منطقة سراجين في جاوة الوسطى يُدعى هيلي، فيما نقلت وكالة أنباء انتارا الرسمية عن هيلي، قوله: "كنت استعد للإمساك بالتمساح منذ أسابيع".

وجاء الرجل إلى نهر بالو الإندونيسي في مقاطعة سولاويسي الوسطى، للإدلاء بدلوه في مهمة إزالة الإطار من حول عنق التمساح، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة من جانب خبراء الحيوانات المحليين والدوليين.

كان من بين من حاولوا تخليص التمساح من الإطار قبل ذلك مقدم عروض الحياة البرية الأسترالي ماتيو نيكولاس رايت وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، بالإضافة إلى خبير الحياة البرية الأمريكي فورست جالانت، الذي حاول إنجاز المهمة في شباط/فبراير وآذار/مارس 2020.

وأعلنت السلطات في بالو عن مكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للتعامل مع التمساح وإزالة الإطار.

وقال هيلي، إنه استخدم الحمام والدجاج المقيد إلى عصا من الخيزران لجذب التمساح إلى الشاطئ. ونجح في المهمة أمس الاثنين.

وأوضح أنه أمسك بالتمساح بنفسه، لكن عشرات الرجال ساعدوه في رفعه إلى الشاطئ. وأظهرت مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التمساح وقد تم تكميم فمه وتغطية رأسه بقطعة من القماش بينما كان هيلي يرفع الإطار عن رقبته، وقد تم إطلاق التمساح مرة أخرى في النهر.