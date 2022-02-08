الجيش الإسرائيلي يغتال 3 فلسطينيين في نابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

اغتالت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينين واعتقلت آخر، عقب إطلاق النار على مركبتهم بمدينة نابلس.



وقال مراسل وكالة "وفا" الفلسطينية، إن قوة خاصة اسرائيلية، اقتحمت ظهرا حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها 4 مواطنين، ما أدى إلى ارتقاء 3 منهم واعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.