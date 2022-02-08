اليابان تنفي إقرار قانون شبيه بـ"عدة الطلاق" في الإسلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

نفى حساب ”اليابان بالعربي“ والمتخصص بالتعريف باليابان باللغة العربية على ”تويتر“، معلومات تداولها نشطاء، زعمت أن اليابان أقرت قانونا يشبه ”عدة الطلاق“، حيث يمنع المرأة من الزواج مرة أخرى لمدة مئة يوم من تاريخ طلاقها؛ لمنع اختلاط أنساب المواليد“.



وبات حساب“ اليابان بالعربي“ الذي يتابعه قرابة نصف مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ينفي باستمرار بعض الخرافات والأكاذيب التي تروج باسم اليابان، من قبل بعض الحسابات على ”تويتر“ والموثقة منها أيضا، حتى أنه قام بتأسيس وسم يحمل عنوان: ”خرافات عن اليابان“، وذلك لكثرة تداول الشائعات عن اليابان باستمرار.

وجاءت تغريدة الحساب الأخيرة، اليوم الثلاثاء، لتقول: ”نكشف العديد من الأخبار الكاذبة، لكن بعض الحسابات تحظر حسابنا ظنا منهم أن هناك مهربا ما يسمح لهم بالترويج للأخبار المغلوطة عن اليابان بعيدا عنا“.

وأرفق الحساب الرسمي نص التغريدة الخاطئة التي تداولها رواد ”تويتر“ نقلا عن حساب Screen Mix، في حين هاجم عدد كبير من المغردين هذا الحساب الذي اعتاد على نشر الشائعات والأخبار المزيفة باستمرار، على حد تعبيرهم.