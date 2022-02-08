شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. دولة أوروبية جديدة تقرر إلغاء التدابير الاحترازية الخاصة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت السويد إلغاء القيود المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد ارتفاع معدلات التطعيم وتراجع أعداد الإصابات الحرجة بالفيروس.

ويبدأ تنفيذ القرار وإزالة التدابير المفروضة بسبب كورونا اعتباراً من التاسع من شهر فبراير الجاري.

وتشمل القيود التي سيتم رفعها في السويد؛ شرط إبراز شهادات اللقاح، ووضع الكمامات في وسائل النقل العام، والتوصية المتعلقة بالحد من الاتصالات الاجتماعية، إضافة إلى السماح للمطاعم بفتح أبوابها أمام الزبائن دون قيود.

وتنضم السويد بهذا القرار إلى دول أوروبية أخرى كالدنمارك وإيطاليا وفرنسا وسويسرا والنرويج التي خففت من التدابير والقيود الخاصة بالجائحة.