شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي يفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية غدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البرلمان العراقي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ابتداءً من غدٍ ولمدة ثلاثة أيام.

وذكر البرلمان العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنه نظرًا لانتهاء المدة الدستورية المُحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، بموجب المادة (72/ ثانيا / ب) من الدستور دون انتخابه، واستنادًا لإحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012م، قررت رئاسة مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداءً من الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م ولمدة ثلاثة أيام.