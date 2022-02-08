استقالة مستشار بايدن العلمي بعد شكاوى «تنمر»

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن إيريك لاندر، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن العلمي، قدم استقالته من منصبه بعد مزاعم عن تنمره بعاملين معه والحط من شأنهم.

وتسلطت الأضواء على لاندر، الذي عمل مديراً لمكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا، بعد تحقيق داخلي عقب شكاوى من سوء معاملته لمرؤوسيه، وكانت صحيفة «بوليتيكو» أول من نشرها أمس الإثنين.

وقالت ساكي للصحافيين، «قبل الرئيس استقالة الدكتور إيريك لاندر من منصبه وقدم له الشكر عن عمله» في مكافحة السرطان والتغير المناخي وجائحة «كورونا». وأضافت أن بايدن «يعلم أن الدكتور لاندر سوف يستمر في تقديم إسهامات قيمة للمجتمع العلمي في السنوات المقبلة». وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أول من أورد نبأ الاستقالة.

وأكدت ساكي إجراء تحقيق عندما سئُلت عن المزاعم التي أُثيرت بحق لاندر في وقت سابق يوم الاثنين. وقالت، «بخلاف ما خلص إليه تحقيق كامل وشامل، فقد نُقل لكبار مسؤولي البيت الأبيض خلال اجتماعات أن سلوكه غير مقبول... لا أحد يوافق على هذا السلوك مطلقاً».

ومست هذه المزاعم وتراً حساساً، إذ وصل بايدن إلى السلطة متعهداً باتخاذ موقف متشدد إزاء أي من أعضاء إدارته قد يأتي سلوكاً ينطوي على ازدراء. وقال بايدن للمسؤولين الذين عينهم أثناء أداء اليمين، «إذا سمعت في وقت ما أنك تعامل زميلاً آخر بقلة احترام، أو تتحدث إلى شخص ما بازدراء، أعدك بأنني سأفصلك على الفور... من حق الجميع أن يُعاملوا بأسلوب لائق وكرامة».

وأوقف البيت الأبيض تي جيه داكلو، نائب المتحدثة باسمه، عن العمل قبل عام بعد أن هدد مراسلة كانت تعمل على قصة عن علاقته الرومانسية مع صحافية أخرى. واستقال داكلو بعد ذلك.