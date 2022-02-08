حفل تخريج "الخمسين" في إكسبو 2020 برعاية محمد بن راشد غداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق، غدا، فعاليات حفل "تخريج الخمسين"، في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت الإمارات.



ويأتي ذلك برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي وتحت مظلّة وزارة الداخلية الإماراتية.

ويحمل حفل التخريج شعار "حفل تخريج الخمسين"، تزامناً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد، وسيتضمن تخريج 702 مرشح ومرشحة، من بينهم 425 من كلية الشرطة في أبوظبي، منهم 245 مرشحاً و167 جامعياً و13 جامعية، و248 مرشحاً من أكاديمية شرطة دبي، بينهم 185 مرشحاً و63 مرشحة، إلى جانب 29 خريجاً ومرشحاً من أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.

ويُقام حفل التخريج في ساحة الوصل في معرض إكسبو 2020 دبي، ويتميز بكونه أوّل تخريج موحد على مستوى العالم يشمل ثلاث كليات وأكاديميات شرطية، فضلاً عن كونه أوّل حفل تخريج للشرطة يقام خارج الحرم الأكاديمي.

بالإضافة إلى ذلك، يشهد حفل هذا العام تخريج الدفعتين الأولى والثانية من الشرطة النسائية على صعيد الدولة، وتقديم أول عرض عسكري للمرشحات من العنصر النسائية في الشرق الأوسط.

ويحظى حفل هذا العام باهتمام كبير، وذلك للأهمية الخاصة له من حيث المكان والتوقيت، وكذلك من حيث عدد الطلبة المرشحين والمرشحات على مستوى الكليات الثلاث.

وسيشهد حفل التخريج العديد من العروض التقنية والعسكرية التي تم الإعداد لها على مستوى عالٍ من الحرفية بمشاركة جميع الجهات المعنية، وذلك من أجل إخراجه بالصورة المثلى التي ترتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات قيادة الإمارات.