البرلمان العراقي يفتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، لمدة 3 أيام تبدأ غداً الأربعاء.



وقال الحلبوسي، في بيان اليوم، إنه نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الدستور العراقي دون انتخابه، قرر البرلمان العراقي فتح باب الترشيح للمنصب من غد ولمدة 3 أيام.

وأوضح أن آلية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تأتي استناداً لقانون الترشيح لهذا المنصب وفق الدستور العراقي.

وكان من المقرر أن يشهد البرلمان العراقي أمس الاثنين عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق، لكن مقاطعة الكتل الكبرى في البرلمان حال دون عقدها، فضلاً عن أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت أصدرت قراراً مؤقتاً بإيقاف المرشح الأبرز للمنصب، هوشيار زيباري، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، مسجلة لدى هيئة النزاهة الاتحاديَّة.