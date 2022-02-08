بيسكوف يؤكد أن القوات الروسية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء التدريبات في بيلاروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية ستعود إلى مواقعها بعد انتهاء التدريبات العسكرية في بيلاروس.



وقال بيسكوف ردا على سؤال حول إمكانية بقاء قوات روسية في الدولة المجاورة بعد انتهاء التدريبات هناك: "لم يقل أحد في يوم من الأيام إن القوات الروسية ستبقى في أراضي بيلاروس ولم يطرح هذا الموضوع قط".

وأوضح المتحدث أن الحديث يدور عن تدريبات مشتركة تجريها دولة الاتحاد (الروسية البيلاروسية) "ومن مقتضياتها أن تعود القوات بعد انتهاء هذه التدريبات إلى مواقع انتشارها الدائم".

وكان الرئيس البولندي أندجي دودا أعرب أمس الاثنين عن خشيته - على خلفية تصاعد الأزمة حول أوكرانيا - من أن تبقى القوات الروسية في بيلاروس بعد انتهاء التدريبات العسكرية هناك، "ما من شأنه أن يغير هيكلية الأمن في أوروبا".

ويجري في بيلاروس في الوقت الحالي اختبار جاهزية قوات الرد التابعة لدولة الاتحاد الروسية البيلاروسية، وذلك قبل إجراء التدريبات المشتركة "عزيمة الاتحاد 2022"، التي تستضيفها بيلاروس في الفترة من 10 حتى 20 فبراير.

بيسكوف: ماكرون هو الذي طرح موضوع السلاح النووي في بيلاروس

ولدى تطرقه إلى موضوع احتمال إعادة نشر أسلحة نووية روسية في بيلاروس، وهو ما تحدث عنه رئيسها ألكسندر لوكاشينكو في 27 ديسمبر الماضي، أكد بيسكوف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الذي طرح هذا الموضوع أثناء محادثاته مع الرئيس الروسي أمس الاثنين.

وفي وقت سابق قال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين عقد في أعقاب محادثاتهما في موسكو، إنه أعرب لنظيره الروسي عن قلقه إزاء مسودة الدستور البيلاروسي الجديد، التي حذف منها بندان هامان من دستور عام 1994، يخصان حيادية البلاد ووضعها كقوة غير نووية، وكذلك إلى تصريحات لوكاشينكو بشأن الأسلحة النووية.

وأشار ماكرون إلى أن الرئيس الروسي "طمأنه" بهذا الخصوص.