ماكرون: حصلت على تأكيد من بوتين بـ"عدم التصعيد" في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنه حصل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء محادثاتهما، على تأكيد ”بعدم حصول تدهور أو تصعيد“ في الأزمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.



وقال ماكرون ”كان الهدف بالنسبة إليّ وقف اللعبة لمنع حصول تصعيد، وفتح احتمالات جديدة تحقق هذا الهدف بالنسبة إليّ“.

وجاء تصريح ماكرون لصحفيين في طائرة تقلّه من موسكو إلى كييف، حيث سيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي تحتشد قوات روسية بأعداد كبيرة عند حدود بلاده.