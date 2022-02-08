الكرملين ينفي "وعد" بوتين لماكرون.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن التأكيدات الفرنسية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن موسكو لن تقوم بمناورات عسكرية جديدة بالقرب من أوكرانيا في الوقت الراهن "غير صحيحة".



قال مسؤول فرنسي إن بوتين قطع هذا الوعد خلال محادثات مطولة في موسكو مساء أمس الاثنين مع ماكرون.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن روسيا وفرنسا لم تتمكنا بعد من التوصل إلى اتفاق على تخفيف التوتر حول أوكرانيا لكنه قال إن تخفيف التوتر مطلوب وإن الاجتماع وفر الأساس للمزيد من العمل بهذا الخصوص.

وقال المسؤول الفرنسي نفسه إن بوتين وافق كذلك على سحب القوات المشاركة في تدريبات عسكرية في روسيا البيضاء قرب الحدود مع أوكرانيا فور انتهاء المناورات يوم 20 فبراير (شباط).

وقال بيسكوف إن القوات ستعود لقواعدها في روسيا بعد التدريبات دون أن يحدد موعدا لذلك لكنه أشار إلى أن أحدا لم يقل أن القوات ستبقى في روسيا البيضاء.