شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة أمام تشريعية النواب اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى 6 طلبات إحاطة عن مجمع محاكم ومكاتب الشهر العقارى بدار السلام بسوهاج وعدم تطوير مكتب الشهر العقارى التابع لمحكمة اجا بالمنصورة وعدم وجود مكتب توثيق نموذجي بكفر الشيخ:

وجاءت طلبات الإحاطة كالتالى:

1- طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن التأخر في تفعيل عقد التبرع الصادر بشأن تخصيص قطعة أرض على مساحة 12 قیراطا لإنشاء مجمع محاكم دار السلام محافظة سوهاج.

2 - طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان ، بشأن تزويد مركز دار السلام محافظة سوهاج بمكاتب الشهر العقاري لخدمة أهالى المركز.

3 - طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس، بشان انشاء استراحة جديدة خاصة بمحامين بمحكمة أجا الجرنية التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية.

4 - طلب الإحاطة المقد م من النانب ايهاب انیس، بشأن عدم تطوير الشهر العقاري بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية والكائن مقره بمحكمة أجا الجرنية.

5- طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب أنيس ، بشأن موافقة المستشار وزير العد ل على إتمام إنشاء مأمورية الشهر العقاري والتي صدر بانشائها قرار من وزير العدل السابق بقرية منية سمنود - مركز أجا - محافظة الدقهلية.

6- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن عدم وجود مكتب توثيق نموذجي وتدني الخدمة المقدمة للمواطنين بمدينة كفر الدوار محافظ البحيرة