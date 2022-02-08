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6 طلبات إحاطة أمام تشريعية النواب اليوم.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى 6 طلبات إحاطة عن مجمع محاكم  ومكاتب الشهر العقارى بدار السلام بسوهاج  وعدم تطوير مكتب الشهر العقارى التابع لمحكمة  اجا  بالمنصورة  وعدم وجود مكتب توثيق  نموذجي بكفر الشيخ:

 

وجاءت طلبات  الإحاطة كالتالى:

1-  طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن التأخر في تفعيل عقد التبرع الصادر بشأن تخصيص قطعة أرض على مساحة 12 قیراطا لإنشاء مجمع محاكم دار السلام محافظة سوهاج.

2 -  طلب الإحاطة المقدم من  النائب طارق رضوان ، بشأن  تزويد مركز دار السلام محافظة سوهاج بمكاتب الشهر العقاري لخدمة أهالى المركز.

3 - طلب الإحاطة المقدم من  النائب إيهاب أنيس، بشان انشاء استراحة جديدة خاصة بمحامين بمحكمة أجا الجرنية التابعة لمحكمة المنصورة الابتدائية.

4 - طلب الإحاطة المقد م من  النانب ايهاب انیس، بشأن عدم تطوير الشهر العقاري بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية والكائن مقره بمحكمة أجا الجرنية.

5- طلب الإحاطة المقدم من  النائب إيهاب أنيس ، بشأن  موافقة المستشار وزير العد ل على إتمام إنشاء مأمورية الشهر العقاري والتي صدر بانشائها قرار من وزير العدل السابق بقرية منية سمنود - مركز أجا - محافظة الدقهلية.

6- طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن عدم وجود مكتب توثيق نموذجي وتدني الخدمة المقدمة للمواطنين بمدينة كفر الدوار محافظ البحيرة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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