محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال ترعة "الصبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة ري ههيا وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها.

وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري باستمرار متابعة المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

أشار المهندس اللبان إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 2 كم بترعه الصبابة بزمام هندسة ري ههيا من إجمالي طول 4 كم وذلك لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 50 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم والتبطين يشمل القاع والميول.