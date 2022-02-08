كيف تبدأ مشروعك في أسرع وقت وبأسهل طريقة؟ جهاز تنمية المشروعات يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للتعرف على الخدمات التي يقدمها الجهاز، والتي تساعدهم على بدء مشروعاتهم بأسرع وقت وبأسهل الطرق الممكنة.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الثلاثاء: "فإذا كان لديك طموح جدي لإقامة مشروع لكن ليس لديك فكرة مناسبة تبدأ بها يقدم جهاز تنمية المشروعات عددا من الخدمات مجانا لتبدأ مشروعك".

خدمات ما قبل البدء في المشروع:

يقدم جهاز تنمية المشروعات عددا متنوعا من الدورات المعتمدة من منظمة العمل الدولية "ILO" لتدريب الشباب والفتيات على العمل الحر وتشجيع المشروعات الابتكارية، وذلك بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي وشركاء التنمية، ومن تلك الدورات:

1- دورات تدريبية عن المهارات الريادية (مدتها يومان): تساعد المتدربين على الإلمام بفكر العمل الحر وأبعاده، وقدرة المشاركين على حل المشكلات، واكتشاف قدرات ومهارات وسمات رواد الاعمال، وتنمية مهاراتهم الريادية، وكذلك التعريف بنموذج الأعمال وخطوات تكوينه من خلال الشرح ومجموعات ورش عمل وبعض الألعاب التعليمية.

2- دورات تدريبية لتولد فكرة مشروعك (مدتها يومان): وهي المرحلة الأولى من حزمة برامج "ابدأ وحسن مشروعك" المخصصة للمقبلين على إقامة مشروعات وليس لديهم أفكار محددة أو لديهم عدة أفكار ويرغبون في الاستقرار على أفضل فكرة ويهدف لتوليد عدة أفكار للمشروعات والاستقرار على أفضلها تمهيداً لإقامة مشروع صغير.

3- دورات تدريبية "ابدأ مشروعك" (5 أيام بواقع 9 ساعات يومياً): وهي المرحلة الثانية من حزمة برامج "ابدأ وحسن مشروعك" مخصصة للراغبين في إقامة مشروعات ولديهم أفكار محددة.

وتهدف لإعداد خطة عمل للمشروع مبنية على أسس علمية صحيحة، ويتضمن التدريب شرحا وورش عمل وألعابا تفاعلية، ولعبة الأعمال، وتستمر متابعة المتدربين بعد انتهاء الدورة التدريبية.

4- ندوات عن ريادة الأعمال: تهدف إلى دعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والتعريف بمفهوم العمل الحر وأهميته وعناصره، وكيفية تقييم الذات في مجالات العمل الحر، وتوضح الخدمات المتاحة لرواد الاعمال ومنها الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتوجيه والمشورة، بالإضافة لتحديد البرامج المطلوبة لرفع القدرات وتنمية المهارات.

5- التوجيه والإرشاد: هي برامج توجيه وإرشاد لرواد الأعمال المقبلين على إقامة مشروعات متوسطة/ صغيرة / متناهية الصغر أو أصحاب مشروعات قائمة للمساهمة في إنجاح واستمرارية وتطوير تلك المشروعات.

ويتم التوجيه من خلال برامج طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى تتم من خلال موجهين معتمدين من خبراء الجهاز، تعمل على تقديم الدعم (فني/ إداري) اللازم لرواد الأعمال.

6- دورات تدريبية تحت عنوان "النساء تمضين قدما" (مدتها أربعة أيام): مخصصة في المقام الأول للسيدات الريفيات لمساعدتهن على إقامة مشروعات جديدة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.

7- برامج تدريبية متخصصة في كافة المجالات الإدارية (التسويق والماليات والإدارة الاستراتيجية وغيرها).

تحديد فكرة المشروع ونماذج استرشادية لبعض أفكار المشروعات:

إذا كان الشاب أو الخريج الذي يرغب في إقامة مشروعه الخاص، لا يعرف من أين يبدأ وليس لديه فكرة محددة لمشروع معين، فيُمكن أن يزور أي من فروع جهاز تنمية المشروعات في المحافظة التي يقيم فيها أو يريد إقامة مشروع بها، وهناك سيتم مساعدته من قبل المختصين بالجهاز لاختيار فكرة مشروع مناسب لإمكانياته.

ويقدم الجهاز مجموعة من الأفكار القابلة للتطبيق وهي متاحة على منصة المشروعات الصغيرة: (اضغط هنا).

خدمة المعلومات:

يتم توفير معلومات عن أفضل مصادر شراء الآلات والخامات ومستلزمات الإنتاج وجهات التدريب.

وأشار الجهاز إلى أنه من أجل الاستفادة من هذه الدورات يمكن التوجه لأقرب فرع لجهاز تنمية المشروعات بالمحافظة التي يقطن بها الراغب في الاستفادة، وللتعرف على عناوين فروع الجهاز بالمحافظات يمكن الاتصال بـ (16733).