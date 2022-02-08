"وضعت جثتها في جوال وألقته أمام المنزل".. تجديد حبس المتهمة بقتل الطفلة ساندى بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ربة منزل ١٥يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها، متهمة بقتل ابنة سلفتها، وإلقاء جثتها داخل جوال أمام المنزل في مدينة الصف.

وأمام النيابة العامة قالت المتهمة، إنها تقيم في منزل عائلة زوجها، وتوجد بينها وبين سلفتها "والدة الطفلة" خلافات متكررة بسبب معاملة جميع من في المنزل لها معاملة حسنة خلاف معاملتهم معها، كما أن الطفلة ساندي تحظى بحب الجميع ورددت قائلة: "بيعاملوها أحسن من ولادي".

أشارت التحريات إلى أن المتهمة استدرجت الطفلة وقامت بخنقها بدافع الانتقام ثم وضعت جثتها داخل جوال وألقتها بالقرب من منزل الطفلة حتى تم العثور عليها، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفلة أمام منزلها بإحدى قرى الصف، ملقاة داخل جوال، بعد تغيبها عدة ساعات، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة، والتوصل لهوية الجاني، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفلة داخل جوال، ملقاة أمام منزلها في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت خلال لهوها، وبحث عنها أفراد أسرتها، وبعد مرور عدة ساعات على تغيبها، تم العثور على جثتها فجرا، داخل جوال ملقاة أمام منزلها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

وفجرت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة مفاجأة في القضية حيث يتم حاليا تحديد هوية الجاني، بعدما رصدت كاميرات المراقبة شخص يتخلص بالجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة بالقرب من منزلها، ويعكف فريق البحث على فحص كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة بالكامل لرصد تحركات الجاني وخط سيره أثناء حمله الجوال الذي وضع به جثة الطفلة.