إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 7 أشاخص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ربع نقل وأخرى "ميني باص" على الطريق الزراعي أسيوط / سوهاج أمام مدخل قرية الهمامية بمركز البداري.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية تصادم سيارة ربع نقل رقم "7325 هـ م س" وأخرى ميني باص رقم "3176 ي ع ر".

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البداري المركزي، وحرر محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة.