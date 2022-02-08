“أرامكو” تقرر رفع أسعار جميع أنواع نفطها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 01:23 مساءً - قررت شركة “أرامكو” السعودية رفع أسعار جميع أنواع نفطها للمشترين من جميع المناطق في مارس 2022، وفقا لما ذكرته وكالة “إنترفاكس”.

وسيرتفع سعر الخام من طراز العربي الخفيف لآسيا بمقدار 0.6 دولار للبرميل، وبذلك سيصعد السعر بـ 2.8 دولار للبرميل فوق سلة نفط عمان ودبي.

أما الأنواع الأخرى من النفط السعودي فسيرتفع سعرها بواقع 0.3 دولار – 0.7 دولار للبرميل.

وستنمو الأسعار للمشترين من دول شمال غرب أوروبا بشكل ملحوظ، بمقدار 0.7 دولار – 2.3 دولار للبرميل. فيما ستصعد الأسعار للولايات المتحدة بمقدار 0.3 دولار للبرميل، وبالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط سترتفع الأسعار بمقدار 0.9 دولار – 1.8 دولار للبرميل.

ارتفاع برنت

يشهد سعر النفط صعودًا متواصلًا منذ بداية العام الماضي، تزامنًا مع التعافي من جائحة كورونا “كوفيد-19″، وزيادة الطلب.

كما زادت المخاوف بشأن الإمدادات، مع ارتفاع حدة التوتر بين روسيا والدول الغربية؛ بسبب شكوك حول عزم الأولى شن حرب على أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أرسلت حشودًا من القوات العسكرية على حدودها مع أوكرانيا؛ ما أثار شكوكًا حول خطة هجوم، وتصدرت الدول الأوروبية ثم أميركا للاشتباك في النزاع دفاعًا عن أوكرانيا، وتبادل التهديدات بين طرفي الأزمة.

وارتفع سعر خام برنت منذ بداية العام الجاري بنسبة 20%، وتجاوز 93 دولارًا للبرميل.

قرار أوبك+

يأتي قرار أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بعد أيام من اتفاق وزراء تحالف أوبك+ على استمرار سياسة الإنتاج دون تغيير في مارس/آذار المقبل، والتي تنصّ على زيادة 400 ألف برميل يوميًا على أساس شهري.

وكان تحالف أوبك+ قد أعلن حصص إنتاج النفط لشهر مارس/آذار، عقب الاجتماع الوزاري.

وبموجب حصص الإنتاج المقررة، سيرتفع إجمالي إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية بمقدار 104 آلاف برميل، ليصل إلى 10.331 مليون برميل يوميًا.

بينما سيشهد إنتاج الجزائر ارتفاعًا بمقدار 10 آلاف برميل، ليسجل 992 ألف برميل يوميًا في الشهر المقبل.

وسيصل إنتاج العراق إلى 4.370 مليون برميل يوميًا، بزيادة 45 ألف برميل عن شهر فبراير/شباط، كما سيرتفع إنتاج الإمارات بمقدار 30 ألف برميل، إلى 2.976 مليون برميل يوميًا.