شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يشكر منتخب مصر على أدائه: نثق فيكم لرد الاعتبار والصعود للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لمنتخب مصر على أدائه فى بطولة كاس الأمم الأفريقية والتى وصل فيها إلى المباراة النهائية.

وقال "جبالي" بداية الجلسة العامة لمجلس النواب موجها رسالة لمنتخب مصر الوطنى: "بأسمى وأسم نواب المجلس أتقدم بالشكر على ما قدمتموه من أداء رائع أسعد الجميع" مضيفا: "لقد لعب منتخبنا بروح قتالية عالية وإصرار وعزيمة لا تلين متحدين الصعاب ضاربين المثل فى تحطيم المستحيل نال ثقة الشعب المصرى".

وتابع: "مجلس النواب يثق ثقة كاملة فى المنتخب الوطني على رد الاعتبار ببلوغ المونديال القادم".