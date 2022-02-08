شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يلتهم سفن صيد جنوب إيران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اندلع حريق هائل في ميناء عسلوية بجنوب إيران، فجر اليوم الثلاثاء، والتهمت النيران 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال علي رحماني، نائب محافظ عسلوية، في تصريحات لوكالة “تسنيم” إن “الحريق وقع في الساعة 3:17 من صباح اليوم، وبدأت عملية الإطفاء على الفور”، لافتا إلى أنه “تم إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى الرصيف البحري، وبعد 4 ساعات من الجهد تم احتواء الحريق وإخماده”.

وأكد وكيل محافظ عسلوية للشؤون المدنية والتخطيط أنه لم يصب أحد بجروح في الحريق، وأضاف: “احترقت 7 سفن تجارية وسفن شحن بنسبة 100٪ في هذا الحريق”.