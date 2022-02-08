شكرا لقرائتكم خبر عن أردنيون يوزعون صدقات جارية على روح الطفل ريان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير قام عدد من الأردنيين بتوزيع أكلة “المنسف” في العاصمة عمان كصدقة جارية على روح الطفل المغربي الراحل ريان. وتظهر صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنون الأردنيون وهم يوزعون “المنسف الأردني”، أكلة أردنية مشهورة، على المارة وأهل السبيل. كما توضح الصور، تعليق لافتة توضح أن توزيع الطعام صدقة جارية على روح ريان. فيما عبر العديد من النشطاء عن امتنانهم على هذه اللفتة الإنسانية المعبرة، مقدمين الشكر للشعب الأردني على تضامنهم مع أسرة الطفل ريان رحمه الله.

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