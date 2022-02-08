جونسون يسعى إلى طمأنة روسيا على نوايا حلف الأطلسي

لندن: قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن رئيس الوزراء يريد أن يطمئن روسيا على دور حلف شمال الأطلسي، لأنه تحالف دفاعي ويجب أن يتاح الانضمام لعضويته لأي ديمقراطيات أوروبية.

وتطالب روسيا، التي انتزعت السيطرة على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، بضمانات أمنية، منها تعهد حلف الأطلسي بمنع ضم أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم جونسون: "عبرت روسيا عن مخاوف من عدوان محتمل من حلف شمال الأطلسي، لكننا أوضحنا أن تلك المخاوف لا أساس لها، إذ أن حلف الأطلسي تحالف عسكري في جوهره".

وأضاف "لكننا نود العمل مع روسيا لطمأنتها دبلوماسياً على ذلك. لا يعني الأمر التنازل، حيث قال رئيس الوزراء وزعماء غربيون آخرون، إن لجميع الديمقراطيات الأوروبية حق الانضمام إلى حلف الأطلسي".