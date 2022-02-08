بايدن: سنغلق خط الغاز «نورد ستريم 2» إذا غزت روسيا أوكرانيا

07 فبراير , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، بـ«وضع حد» لخط الأنابيب «نورد ستريم 2» الذي بُني لاستجرار الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا، إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بايدن في مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض: «إذا غزت روسيا، أوكرانيا، ما يعني عبور دبابات أو قوات حدود أوكرانيا، مجدداً، لن يكون هناك خط أنابيب (نورد ستريم 2)»، مضيفاً: «أعد بأننا سنضع حداً له».
وأكّد بايدن أن ألمانيا حليف «يعتمد عليه بشكل كامل» في ملف أوكرانيا، وأنّ الولايات المتحدة لديها «ملء الثقة» ببرلين.
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