بعد الإمارات… دولة عربية جديدة تطلق الإقامة الذهبية

المنامة: أعلنت البحرين عن “استحداث نوع جديد من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم في البلاد”.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية-بأن “مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي”، مشيرة الى أن هذا القرار “جاء بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية”.

وفي السياق،كشفت الوكالة أن “الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم”.

ويأتي إعلان البحرين عن “الإقامة الذهبية” بعد دولة الإمارات، التي سبق أن قررت منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لفئات عديدة.

وكان عدد من المستثمرين العرب والأجانب قد حصلوا على الاقامة الذهبية في دولة الامارات، كما حصل علىها عدد كبير من الفنانين والممثلين العرب واللبنانيين.

ومن بين هؤلاء، على سبيل المثال لا الحصر؛ الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والممثل المصري محمد رمضان، ولاعب الكرة البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، والفنان اللبناني راغب علامة، ونقيب الموسيقيين المصري هاني شاكر.

كما حصلت الفنانة تقلا شمعون على الإقامة الذهبية في الإمارات، إلى جانب كل من، الفنانة نيللي كريم، والإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي، والإعلامية هالة سرحان، والمطرب جوزيف عطية، والفنانة نادين نجيم، والمخرج محمد سامي، والفنانة نبيلة عبيد، وأخيرا، الفنانة التونسية دارين حداد.

راغب علامة، كشف عن حصول أسرته أيضا، على الإقامة الذهبية، قائلا إن انتقالهم للعيش في دبي، كان أسعد شيء بالنسبة له، لأنه يمنحهم بيئة آمنة وعادلة وإيجابية، بعيدا عن الاضطرابات التي يشهدها لبنان.