فض نزاع عشائري والقبض على مثيريه في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، فض نزاع عشائري والقبض على مرتكبيه ومصادرة أسلحتهم في جانب الكرخ.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من فض نزاع عشائري في منطقة (الدولعي) جانب الكرخ واعتقال أطرافه، ومصادرة أسلحة غير مرخصة".



وأضاف انه "تم أحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

