اخبار العالم

القبض على 9 متهمين و152 متسولاً في بغداد

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر القبض على 9 متهمين و152 متسولاً في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على 9 متهمين و 153متسولاً في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على خمسة متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات ومسدس صوتي وكذلك القبض على ثلاث متهمين وبحوزتهم اسلحة غير مرخصة والقبض على متهم وبحوزته سلاح ناري لقيامه باطلاق العيارات النارية بالفضاء اثر نشوب مشاجرة و152 متسولاً في العاصمة بغداد".

 

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهم اصولياً".


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا