القبض على 9 متهمين و152 متسولاً في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على 9 متهمين و 153متسولاً في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على خمسة متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي المخدرات ومسدس صوتي وكذلك القبض على ثلاث متهمين وبحوزتهم اسلحة غير مرخصة والقبض على متهم وبحوزته سلاح ناري لقيامه باطلاق العيارات النارية بالفضاء اثر نشوب مشاجرة و152 متسولاً في العاصمة بغداد".

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهم اصولياً".