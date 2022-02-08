محافظة بغداد توضح حقيقة صدور اوامر تعيين على ملاك التربية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اوضحت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، حقيقة صدور اوامر تعيين على ملاك التربية.

وذكر بيان لإعلام المحافظة ورد لـ الخليج 365، ان "محافظة بغداد لم تصدر اي امر اداري خاص بالتعيين بصفة معلم جامعي على الملاكات التدريسية في العاصمة، وان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، من وثائق تحت عناوين اوامر ديوانية تخص التعيين هي وثائق مزورة".



وتابع البيان "تهيب محافظة بغداد، بكل من تقدم للتعيين على هذا الاساس وتعرض للابتزاز ودفع اموال، الى إبلاغ محافظة بغداد/ قسم شؤون المواطنين، ليتسنى اجراء اللازم".

