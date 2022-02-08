نجم إيطالي من العراق: 'إنها الحياة الحقيقية'!

بغداد - ياسين صفوان - تستقطب بلاد الرافدين الكثير من السوّاح الأجانب في الآونة الأخيرة وتشهد ازدهارًا ملحوظًا وتاريخيًّا في هذا الإطار. وآخر هؤلاء السواح، الممثل، عارض الأزياء والمغني الإيطالي ميشيل موروني.

تداول روّاد مواقع التواصل في العراق صورًا لبطل فيلم "”360 Days نشرها عبر خاصية "الستوري" وهو يجول في إربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وعلّق عليها النجم بالقول: "الحياة الحقيقية".

و هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها سوّاح أجانب، لا سيّما أوروبيين العراق. فكنّا قد أشرنا في مقالة سابقة إلى ثنائي برتغالي نفّذ وثائقيّين عن أهم المعالم الأثرية والتاريخية في البلد والتقط صور تعكس جمالها الخلاب والفريد وجذورها العريقة. لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اضغط هنا