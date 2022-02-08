العراق.. ضبط مواد شديدة الانفجار جنوبي بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الامني في العراق، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن العراقي ضبطت مواد "شديدة" الانفجار جنوبي العاصمة بغداد.



وذكرت الخلية في بيان بحسب موقع قناة "السومرية"، أن "قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذ واجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد".

وأضاف البيان أن "قوة من اللواء (23) فرقة المشاة السابعة عشر ووفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت من ضبط مواد متفجرة جنوبي بغداد".

كما أفاد البيان، أن المضبوطات هي كالآتي: "قنبرة هاون عيار 60 ملم عدد/3 جديد، وصاروخ SPG9 عدد / 2 جديد، مسطرة تفجير عدد/ 1 مستهلكة، دائرة كهربائية حجم صغير عدد/ 11، جهاز مناداة نوع موترلا عدد/1، جهاز مناداة نوع كينود عدد/1، شاحنة جهاز كينود عدد/1، كاميرات نوع سامسونك عدد/2، مادة C4 نصف كيلو داخل حقيبة نسيجية، فتيل تفجير بطول نصف متر، بطارية موبايل سامسونك عدد/1 مستهلكة".