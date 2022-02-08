عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفيا أوضاع الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع وزيرة الخارجية الكندية العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة.



جاء ذلك اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) فقد جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وكندا والحرص على تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.