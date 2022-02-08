طريقة وشروط التقديم في وظائف حرس الحدود بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عن وظائف حرس الحدود في المملكة العربية السعودية لعام 1443



والتي تحتاج إلى وظائف عسكرية للرجال برتبة جندي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وذلك وفق المواعيد المحددة للتسجيل الإلكتروني بالموقع والشروط التي تتطلبها الوظائف العسكرية، سواء ما يخص الدراسة أو الشخص.

أعلنت الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف عسكرية برتبة جندي في المديرية العامة لحرس الحدود، حيث يتم التقديم عبر بوابة أبشر للتوظيف الالكتروني المخصصة للتقديم وإعلان عن نتائج القبول المبدئي والنهائي

رابط بوابة التوظيف السعودية أبشر

يتم التقديم الالكتروني عبر رابط أبشر توظيف

وذلك في التوقيت المحدد لتفعيل رابط التقديم

والتقديم من خلال إنشاء حساب بالموقع

ثم الدخول على الحساب (اسم المستخدم- كلمة المرور -الرمز المرئي)

وأوضح الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية بأن استخدام منصة أبشر توظيف لا يحتاج لتسجيل الدخول مسبقا، وإنما يمكن اتباع خطوات التقديم على الوظائف، وفق الإرشادات التالية:

يجب مراعاة أنه لا يمكن التقديم على أكثر من وظيفة في نفس القطاع

توجد قائمة بالوظائف المتاحة، فيتم اختيار الوظيفة منها المناسبة لمؤهلك وخبراتك

شروط التقديم لوظائف حرس الحدود في السعودية

- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

- عدم سابقة الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة

- أن يكون حسن السير والسلوك

- لدية هوية وطنية سارية

- ألا يكون متزوج بغير سعودية

- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها

- معدلة شهادة التخرج الحاصل عليها من خارج المملكة

- ألا يكون سبق له العمل بجهة خاضعة للنظام العسكري

كما أوجب الموقع على المتقدمين تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، وذلك حتى لا يلغى الطلب ويستبعد في حالة اختلاف البيانات أو عدم صحتها.