التراخيص والقناطر الخيرية.. وزيرا السياحة والري يناقشان ملفات مهمة بين الوزارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمناقشة عددا من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدداً من القيادات التنفيذية من الوزارتين، وذلك بمقر وزارة الموارد المائية والري.

وأكد وزير الري، أهمية التواصل بين الوزارتين لمناقشة سبل التنسيق في الموضوعات المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق بالقطاع السياحي، والعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة أي معوقات.

وبحث الوزيران، خلال اللقاء، سُبل تعظيم الاستغلال السياحي الأمثل لمنطقة القناطر الخيرية خاصة بعد أعمال التطوير التي نفذتها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، بالتزامن مع الإفتتاح الوشيك لقصر محمد علي بشبرا بعد إنتهاء وزارة السياحة والآثار من مشروع ترميمه.

كما تطرق الاجتماع للتنسيقات المستمرة بين الوزارتين بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالمنشآت الفندقية سواء المطلة على نهر النيل أو البحرين المتوسط والأحمر، ومناقشة تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص المراكب والمطاعم السياحية تيسيراً على العاملين بالقطاع السياحي وتنشيطاً للحركة السياحية، وذلك في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري الجديد، وموافقة مجلس النواب على قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

واستعرض الوزيران، اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري والجاري إعدادها حالياً في صورتها النهائية بعد التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيراً لنصوص أحكام قانون الموارد المائية والري الجديد.