بالصور - تصدع 4 منازل مأهولة بالسكان في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تعرضت 4 منازل مأهولة بالسكان، بمنطقة الجعفرية بحي غرب مدينة أسيوط، لحدوث تصدع فيها.

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من محمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، بورود بلاغ من أهالي منطقة الجعفرية بتصدع وتشقق 4 منازل مأهولة بالسكان.

وقال محمد البشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، إنه تبين من المعاينة الأولية، تضرر 4 منازل مشيدة بالطوب اللبن، ومأهولة بالسكان بمنطقة الجعفرية، دون خسائر فى الأرواح، وجرى إخطار الحماية المدنية وطوارئ الغاز والكهرباء وعمل كردون أمنى بالمكان، واتخاذ اللازم.