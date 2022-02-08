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بايدن وشولتز يبحثان جهود ردع روسيا على حدود أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ش أ):

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز الجهود الدبلوماسية وجهود الردع الجارية ردًا على الحشد العسكري الروسي المستمر على حدود أوكرانيا.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض ، اليوم الثلاثاء خلال اجتماعهما، حيث جددا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، والتزامهما بمنع روسيا من استغلال الطاقة كسلاح.

كما ناقش القادة رئاسة ألمانيا لمجموعة السبع، بما في ذلك اتخاذ إجراءات مشتركة أقوى لإنهاء جائحة وإعادة بناء أمن صحي أفضل ومعالجة أزمة المناخ ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي الشامل.

والتزم بايدن وشولتز بالتعاون الوثيق بشأن التحديات التي تطرحها الصين ومواصلة تعزيز الاستقرار والإزدهار في غرب البلقان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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