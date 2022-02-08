أعضاء في الكونغرس لبايدن: أي اتفاق مع إيران بشأن “النووي” يمثل خطورة لأمننا القومي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 7 دقائق

طالب أعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي من الجمهوريين بالحصول على موافقتهم بشأن صفقة إيران النووية والمحتمل إعادتها قريباً.

وأرسل ما يقرب من 30 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس جو بايدن الاثنين، مطالبين بإعطائهم دوراً بشأن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي الإيراني، أو سيحاولون منع هذه الخطوة.

وأوضح الأعضاء في الرسالة أن بايدن لديه التزامات قانونية للسماح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتدخل في هذه العملية وقالوا: “نحن ملتزمون باستخدام النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لأعضاء مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة لضمان الوفاء بهذه الالتزامات، وأن تنفيذ أي اتفاق سيتعرقل بشدة إذا تم استبعاد أعضاء الكونغرس”.

وتابع أعضاء مجلس الشيوخ بما في ذلك جيم إنهوفي وبات توومي في الرسالة: “نعيد التأكيد على وجهة نظرنا بأن أي اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي يمثل خطورة بالنسبة للأمن القومي للولايات المتحدة، بحيث إنها بحكم تعريفها معاهدة تتطلب مشورة وموافقة مجلس الشيوخ”. و”علاوة على ذلك، فإن الاتفاق النووي القوي حقًا مع إيران سيكون مقنعًا بدرجة كافية لتأمين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ – والسبب الوحيد لعدم تقديمه لقرار التصديق هو أنه أضعف من أن يتم قبوله”.

وأضافت الرسالة: “على الجانب الإيراني وخلال السنة الأولى لإدارتكم، حقق النظام تقدمًا نوعيًا نحو ترسانة نووية تتطلب تدابير جديدة لعكس مسارها، بعيدًا عن أي شيء تصوره خطة العمل الشاملة المشتركة. والقائمة الشاملة لهذا التقدم غير متاحة للجمهور لكن ما تم الكشف عنه هو أن إيران قامت بما يلي: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪، وتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 3200 كيلوغرام، وإنتاج 200 غرام من معدن اليورانيوم المخصب والتي يمكن استخدامها للأسلحة النووية، وبدأت في تخصيب 20٪ من اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-6 في مخبأ فوردو العسكري تحت الأرض الذي سمحت خطة العمل الشاملة المشتركة لإيران بإبقائه مفتوحًا. لقد راكمت إيران المعرفة، وراكمت أجهزة الطرد المركزي، وراكمت المواد… ولديهم خيارات عديدة. وما نحتاج إلى أن نكون قادرين على القيام به هو التحقق بطريقة موثوقة وفي الوقت المناسب”.

وينص قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015 ، والمعروف باسم INARA ، على أنه يجب على الرئيس، من بين بنود أخرى، أن يرسل إلى الكونغرس “نص الاتفاقية وجميع المواد والمرفقات ذات الصلة” في غضون خمسة أيام من التوصل إلى اتفاق. وبعد ذلك، ينص القانون على أن ما لا يقل عن 60 من أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يصوتوا للبقاء في الاتفاقية النووية.