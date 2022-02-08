شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء انتخاب رئيس للجمهورية في العراق لأجل غير مسمى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تأجل انتخاب رئيس للجمهورية في العراق الى إشعار آخر الاثنين بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقا الكتل السياسية.

وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، “إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري” رفعت بسبب اتهامات بالفساد موجهة إليه.

ودعي مجلس النواب العراقي للالتئام الاثنين لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن المواقف الصادرة عن كتل برلمانية ونواب أعلنت مقاطعة الجلسة ما أدى الى عدم اكتمال النصاب.

وسبق هذه المواقف إعلان القضاء العراقي تعليق ترشيح أحد أبرز المرشحين إلى الرئاسة هوشيار زيباري نتيجة شبهات فساد.

وأوضح مسؤول رفض الكشف عن اسمه لفرانس برس أن “جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب الذي يحتاج الى ثلثي عدد نواب البرلمان”.

بدوره، قال النائب مشعان الجبوري، احد النواب القليلين الذين حضورا الى جلسة البرلمان، “لن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم”.