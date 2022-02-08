شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يرتكب جريمة وحشية بحق 8 من أفراد أسرته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ارتكب قيادي حوثي في مدينة معبر بمحافظة ذمار، وسط اليمن، مجزرة وحشية، حيث قتل 8 من أفراد أسرته بدم بارد.
وذكرت مصادر إعلامية يمنية إن القيادي الحوثي ويدعى “جمال عبدالملك هاشم الكبسي”، أحد المشرفين الذين عينتهم الميليشيات في منطقة معبر الواقعة شمال محافظة ذمار ارتكب، الأحد، مجزرة بشعة بتصفية 8 من أفراد أسرته في ظروف غامضة.
وأضحت المصادر بحسب العربية نت، أن الضحايا هم “والدته وزوجته وأربعة من أطفاله – طفلان وطفلتان – وشقيقه وزوجة والده”.
فيما أرجع ناشطون وباحثون أسباب تلك الجرائم إلى تعاطي مشرفي وعناصر الميليشيات للمخدرات والمواد المنشطة التي توفرها لهم الميليشيات في جبهات القتال.
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