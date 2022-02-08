حيلة على آيفون تحول هاتفك الذكي إلى عدسة مكبرة

نيويورك: شارك أحد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك حيلة رائعة على هاتف آي فون يمكنها تحويل جهازك إلى عدسة مكبرة.

وتمت مشاركة الحيلة على تيك توك، وتستخدم ميزة موجودة في الأصل على هواتف آي فون، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.

وبدأ صاحب الفيديو بالقول "إليك خدعة أخرى على آي فون أضمن أنك لم تكن على علم بها". ثم قام بالانتقال إلى إعدادات هاتف آي فون الخاص به للوصول إلى الأداة.

وبمجرد وصوله إلى الإعدادات، انتقل صاحب الفيديو إلى أسفل للوصول إلى "اختصارات إمكانية الوصول"، ثم حدد موقع "المكبر" في الخيارات وضغط عليه، ثم ضغط 3 مرات على زر القفل الموجود على الجانب الأيمن من جهاز آي فون، ثم عرض الهاتف كاميرا بها شريط تمرير تكبير. وقال صانع الفيديو " ستتمكن الآن من التكبير أكثر مما تستطيع على الكاميرا".

وحصل الفيديو على أكثر من 56 ألف إعجاب منذ نشره على تيك توك، مع عشرات التعليقات، وقال أحد المستخدمين "أوه! هذا رائع"، وأضاف مستخدم آخر "شكرًا لك، بدأت أمي تفقد بصرها، وهذا سيكون مثالياً لها"، ولاحظ مستخدم ثالث "نحن لا نفتح إمكانية الوصول أبدًا ولهذا السبب لا نعرف عنها شيئًا".