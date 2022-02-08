انت الان تتابع خبر بحضور وزيري التجارة والزراعة.. نائب رئيس البرلمان يترأس إجتماعاً موسعاً - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، إجتماعاً موسعاً في القاعة الدستورية لمناقشة تحديات والمعوقات التي تواجه قطاعي التجارة والزراعة.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ترأس إجتماعاً موسعاً في القاعة الدستورية لمناقشة تحديات والمعوقات التي تواجه قطاعي التجارة والزراعة، بحضور وزيري التجارة والزراعة في الحكومة الإتحادية وعدد من النواب وطالب الإستضافة النائب حيدر الشمخي".