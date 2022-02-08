انت الان تتابع خبر بحضور وزيري التجارة والزراعة.. نائب رئيس البرلمان يترأس إجتماعاً موسعاً - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء، إجتماعاً موسعاً في القاعة الدستورية لمناقشة تحديات والمعوقات التي تواجه قطاعي التجارة والزراعة.