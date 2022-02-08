بالفيديو جبهة المقاطعين تحبط جلسة انتخاب رئيس الجمهورية‎‎

جلسة تداولية لم يكسر فيها جمود المقاطعة والانسحاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية احبطت لعدم اكتمال النصاب , في وقت يحمل نواب مستقلون المقاطعين للجلسة مسؤولية ما حدث من تعطيل واضح.

من الديمقراطي الكردستاني لا من حزب اخر فالمنصب استحقاق وغير قابل للمزايدة هذا ما اكده نواب التحالف الثلاثي في سؤالهم عن مواصفات رئيس الجمهورية العاشر



وعلى الرغم من تماسك التحالف الثلاثي بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الا ان بعض النواب اصروا على حضور الجلسة التي تحولت من جلسة انتخاب الى تداولية تشاورية وذلك لعدم اكتمال النصاب بحسب نواب.

وفي ظل منافسة اشتدت الى حد الانسداد تقف بعض الاحزاب الكردية في ضفة بعيدة عن ضفة الحزبين الكرديين المتنافسين على منصب الرئيس بانتظار ما ستؤول اليه مفاوضات لحظات الاخيرة.

لم يكتمل النصاب والجلسة لم تتحقق ومنصب رئيس الجمهورية بات رهن المفاوضات والحوارات والكفة الى الان تميل للاغلبية النيابية والاغلبية مابين مقاطع ومنسحب بحسب اوساط نيابية.