نائب يطالب بمنح المقعد الشاغر لمقرر مجلس النواب الى المكون الايزيدي

بغداد - ياسين صفوان - طالب المكون الديني الايزيدي، اليوم الثلاثاء، بمنح المقعد الشاغر لمقرر مجلس النواب الى المكون الديني الايزيدي.

وقال ممثل المكون الايزيدي في مجلس النواب النائب محما خليل علي آغا، في بيان ورد لـ الخليج 365، "بما انه تم منح منصب مقرر مجلس النواب على اساس مكون ديني (الاخوة المسيحيين)، فنطالب بمنح المقعد الشاغر الاخر لمقرر مجلس النواب للمكون الديني الايزيدي".



وأضاف، ان "منح هذا المقعد الى المكون الديني الايزيدي، سيكون تضامنا مع مظلومية الايزيديين، ومنكوبيتهم وتكريما لضحاياهم".