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الهند.. تسجيل 67 ألف إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. تسجيل 67 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 67 ألفا و597 إصابة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 42 مليونا و 339 ألفا و611 حالة.

 

ونقلت صحيفة " هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 1188حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 504 آلاف و62 حالة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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