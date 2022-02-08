شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. تسجيل 67 ألف إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 67 ألفا و597 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 42 مليونا و 339 ألفا و611 حالة.

ونقلت صحيفة " هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 1188حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 504 آلاف و62 حالة.