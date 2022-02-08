الرئيس الروسي: سنبذل كل الجهود "للتوصل إلى تسويات" مع الغرب في ملف أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب إجراء محادثات أمس الاثنين مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن موسكو ستبذل ما بوسعها "للتوصل الى تسويات" في الأزمة مع الغرب بشأن أوكرانيا.



وقال بوتين "فيما يتعلق بنا، سوف نبذل أقصى جهودنا للتوصل الى تسويات تلائم الجميع"، مضيفا أنه لن يكون هناك "رابحون" في حال اندلاع حرب في القارة الأوروبية.

وشدد الزعيم الروسي أيضا على أن حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تجاهلا مطلب موسكو بالحصول على ضمانات أمنية تشمل عدم توسع الحلف، لافتا الى أن بلاده ستمارس ضغوطا عليهما من أجل تقديم التزام حازم.

وقال "لا أعتقد أن حوارنا انتهى"، مضيفا أن روسيا سترسل قريبا ردا الى حلف شمال الأطلسي وواشنطن.

كما أكد وجوب احترام السلطات الأوكرانية لاتفاقيات مينسك، التي تم التوصل إليها بوساطة غربية بشأن النزاع العسكري مع الانفصاليين في البلاد، قائلا "أعتقد ببساطة أنه لا يوجد بديل".