بايدن يؤكد أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيعني إنهاء "نورد ستريم 2"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن غزو روسيا لأوكرانيا سيعني نهاية خط أنابيب الغاز الألماني الروسي المثير للجدل "نورد ستريم 2".



وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في البيت الأبيض أمس الاثنين إنه في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا "لن يكون هناك نورد ستريم 2. وسننهي ذلك".

وردا على سؤال حول كيفية تحقيق ذلك من خلال مشروع تحت السيطرة الألمانية، قال بايدن "أعدكم بأننا سنفعل ذلك".

ولم يذكر شولتس "نورد ستريم 2" بالاسم، مشددا مرة أخرى على أن العقوبات المحتملة في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا قد تم إعدادها بشكل مكثف، وأن جزءا من هذه العملية عدم تسمية كل شيء من أجل عدم الكشف عن جميع الخطط لموسكو مسبقا.

لكن شولتس وعد بأن ألمانيا "ستتصرف بالاتفاق الكامل حول العقوبات". والشركاء عبر الأطلسي متحدون بشأن هذه المسألة وسيتخذون نفس الخطوات. وقال إن هذا سيكون صعبا للغاية على روسيا.