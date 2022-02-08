شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد أهداف مبادرة حياة كريمة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في إنفوجراف أهداف مبادرة حياة كريمة، جاء فيه أنه يعمل عليه مثلث التنمية وهى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأن المشروع يخاطب 58 مليون مصرى ويستهدف كل القرى خلال 3 سنوات و يقدم خدمات النية التحتية والصحة والتعليم.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في إنفوجراف أهم الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، تضمنت كبار السن وذوى الهمم والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال.

كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى إنفوجراف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، جاء فيه أن تكون مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة.

ورصدت صفحة مقالات التنسيقية، أنه من ضمن استراتيجية التنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام 2030 قائمة على العدالة والاندماج والاجتماعى والمشاركة وذات نظام ايكولوجى متزن ومتنوع وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وترتقى بجودة حياة المصريين.