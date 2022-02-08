شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تطعن طفلتها ذات السنوات الثلاث حتى الموت.. والسبب صادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في أبشع جريمة منتظرة من أم، قامت امرأة أمريكية بطعن ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات حتى الموت، ووضع جسدها في كيس قمامة.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية التي نشرت الخبر، فقد ذكرت الأم التي تدعى جوستين جونسون، والبالغة من العمر 22 عاما أنها قتلت ابنتها بناء على أوامر تلقتها من شخصية “سبونج بوب” الكرتونية الشهيرة – على حد قولها-.

في حين أكدت المحققة ريان في المحكمة أن المخدرات لعبت دوراً كبيراً في حالة الذهان التي تعاني منها الأم المضطربة، التي ورد أنها بكت طوال إجراءات المحكمة يوم الجمعة، في حين أخبرت المحقق أنها لم تتذكر قتل ابنتها.

وحسب موقع Mlive.com.أضافت ريان: “أخبرتني أنها لا تتذكر تفاصيل ما حدث وقت مقتل ساتون، وأنها كانت تعاني من الهلوسة بسبب انسحاب الهيروين وعدم النوم لمدة أسبوعين تقريبا”.

كما أشارت ريان إلى أن “التلفزيون كان مصدر هلوستها الذي صدرت منه الأوامر بقتل ابنتها وإلا سيقتلونها. كان سبونج بوب هو الذي كان يقول هذه الأشياء على التلفزيون. إذا لم تفعل ما فعلته لابنتها فسوف يقتلونها. لقد قالت إنها كانت خائفة على حياتها وقد فقدت عقلها”.