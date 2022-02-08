شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تقترب من 400 مليون إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر397 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة السادية بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 397 مليونا و 420 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 751 ألف وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.