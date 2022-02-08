شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية سجلت 36 ألفا و719 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى مليون و81 ألفا و681 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وكانت كوريا الجنوبية قد تخطت حاجز المليون إصابة إجماليا يوم الأحد، بعد مرور عامين على تسجيل أول إصابة في البلاد.

كما سجلت البلاد 36 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6922 شخصا.

وحتى اليوم الثلاثاء ، تلقى 42ر28 مليون شخص ، أو 4ر55% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة ، جرعات معززة. ووصل عدد الاشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 13ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 86% من إجمالي عدد السكان.