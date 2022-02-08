ضبط مواد 'شديدة' الانفجار جنوبي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، ضبط مواد "شديدة" الانفجار جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قيادة عمليات بغداد تواصل تنفيذ واجبات البحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، حيث تمكنت قوة من اللواء (٢٣)فرقة المشاة السابعة عشر ووفق معلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي مكتب المحمودية من ضبط كدس من المواد المتفجرة في منطقة (أبو حبة) جنوبي بغداد احتوى الاتي:

١_ قنبرة هاون عيار ٦٠ ملم عدد/٣ جديد

٢_ صاروخ SPG9 عدد / ٢ جديد

٣_ مسطرة تفجير عدد/ ١ مستهلكة

٤_ دائرة كهربائية حجم صغير عدد/ ١١

٥_ جهاز مناداة نوع موترلا عدد/١

٦_ جهاز مناداة نوع كينود عدد/١

٧_ شاحنة جهاز كينود عدد/١

٨_ كاميرات نوع سامسونك عدد/٢

٩_مادة C4 نصف كيلو داخل حقيبة نسيجية

١٠_ فتيل تفجير بطول نصف متر

١١_ بطارية موبايل سامسونك عدد/١ مستهلكة

١٢_ بطارية جافة عدد/١ مستهلكة

١٣_ نطاق عسكري عدد/١

وأضاف البيان انه "تم رفع المواد بدون حادث".