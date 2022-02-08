انت الان تتابع خبر لليوم الثاني.. إنطلاق عملية أمنية في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إنطلاق عملية أمنية لليوم الثاني في محافظة صلاح الدين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوات الحشد الشعبي واصلت لليوم الثاني على التوالي عملياتها الأمنية لتفتيش وتأمين جزيرة البو مرموص في صلاح الدين".
وتابع: "شرعت الألوية (9 – 35- 88 - مكافحة المتفجرات) بالحشد الشعبي والجيش وفوج تكتيكي لشرطة صلاح الدين نحو أهدافها المرسومة لاستكمال تفتيش جزيرة البو مرموص في نهر دجلة الواقعة بين الدور ومكيشيفة لتأمينها من فلول داعش".
وتابع: "شرعت الألوية (9 – 35- 88 - مكافحة المتفجرات) بالحشد الشعبي والجيش وفوج تكتيكي لشرطة صلاح الدين نحو أهدافها المرسومة لاستكمال تفتيش جزيرة البو مرموص في نهر دجلة الواقعة بين الدور ومكيشيفة لتأمينها من فلول داعش".