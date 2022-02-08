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لليوم الثاني.. إنطلاق عملية أمنية في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إنطلاق عملية أمنية لليوم الثاني في محافظة صلاح الدين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوات الحشد الشعبي واصلت لليوم الثاني على التوالي عملياتها الأمنية لتفتيش وتأمين جزيرة البو مرموص في صلاح الدين".

وتابع: "شرعت الألوية (9 – 35- 88 - مكافحة المتفجرات) بالحشد الشعبي والجيش وفوج تكتيكي لشرطة صلاح الدين نحو أهدافها المرسومة لاستكمال تفتيش جزيرة البو مرموص في نهر دجلة الواقعة بين الدور ومكيشيفة لتأمينها من فلول داعش".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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